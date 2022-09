COPA DO BRASIL 2022, CORINTHIANS X FLUMINENSE - Fernando Diniz técnico do Fluminense durante partida contra o Corinthians no estádio Arena Corinthians pelo campeonato Copa do Brasil 2022. - ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 16/09/2022 10:14

A eliminação do Fluminense na semifinal da Copa do Brasil ainda não foi digerida pela técnico Fernando Diniz. O treinador avaliou a derrota para o Corinthians, por 3 a 0, na Neo Química Arena, como um resultado cruel e lamentou o empate no Maracanã, jogo em que o Tricolor foi superior ao adversário.

"Pra falar do jogo tem que falar do no Rio. Fomos muito superiores, tivemos chances de sair com vantagem boa, cedemos o empate, até o primeiro gol um lance que a gente acabou entregando. Agora foi muito equilibrado aqui, Corinthians marcou bem, mas voltamos pressionando muito, eles souberam se defender, travaram a maioria dos chutes, mas 3 a 0 não demonstra o que foi a partida. Foi muito cruel o resultado, mas o Corinthians teve mérito, partida equilibrada, principalmente no aspecto defensivo. Passou com justiça".

Os torcedores ficaram na bronca com a escalação do volante Wellington, que foi apontado por muitos como o principal culpado pela eliminação. O jogador substituiu André, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e esteve na marcação de Renato Augusto no lance do gol. Fernando Diniz saiu em defesa de Wellington e afirmou que não se arrepende de ter o escalado como titular.

"Wellington é um jogador da posição, que sabe jogar ali, já falei que acho ele um excelente jogador e continuo falando. O Martinelli a função dele é essa. Eu poderia sair jogando com o Martinelli e Yago, mas achei que a dupla escolhida era a que mais encaixava para esse jogo. Não acho que foi um erro porque tomamos um gol no primeiro tempo. A equipe jogou bem nesta etapa. Talvez fosse o nosso melhor momento no primeiro tempo", afirmou Diniz, que continuou.

"Às vezes, por conta de uma crítica que já tem, algo contra um certo jogador, a gente tenta justificar por conta disso. Mas não me arrependo de ter começado com Wellington e Martinelli de maneira nenhuma".

Fora da Copa do Brasil, o Fluminense concentrará forças apenas no Campeonato Brasileiro e neste domingo, o Tricolor terá o clássico com o Flamengo, no Maracanã, às 16h. Fernando Diniz garantiu que ânimo não vai faltar para a partida.

"A gente vai ter ânimo para jogar o Fla x Flu, por si só é um jogo que já anima. Tem que sair com a cabeça erguida porque o time lutou. Enfrentamos o Corinthians o tempo todo, tentamos, lutamos. Não tem porque colher cacos. Estamos machucados pela eliminação, mas é vida que segue. Temos que estar prontos no domingo e na sequência do Campeonato Brasileiro".

O Fluminense é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro com 45 pontos, mesmo pontuação do Flamengo, que está na frente pelo saldo de gols. O líder é o Palmeiras, que possui 54 pontos.