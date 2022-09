Fernando Diniz tem muito trabalho a fazer com a defesa do Fluminense - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 16/09/2022 14:23

Com apenas duas vitórias nas últimas oito partidas, o Fluminense acabou eliminado pelo Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, muito em função dos problemas que já vinha apresentando e não conseguiu ajustar. Os avisos foram recorrentes na atual sequência negativa, como ter sofrido gols em todos esses compromissos, sendo a maioria em erros individuais na saída de bola ou na marcação, além do mérito dos adversários.

Desses oito jogos, o Fluminense sofreu dois ou mais gols em cinco deles. No confronto com o Corinthians, foram dois no Maracanã e três na Neo Química Arena, sendo quatro com erros individuais de Nonato, Michel Araújo, Fábio (e Wellington) e Felipe Melo.



No início da sequência negativa, na derrota por 3 a 0 para o Internacional, pelo Brasileirão, os erros individuais aconteceram com Matheus Martins e Felipe Melo. Foi o primeiro aviso de que algo não estava bom na saída de bola e no posicionamento do time. O problema quase eliminou o Fluminense nas quartas de final da Copa do Brasil, com dois gols sofridos contra o Fortaleza, mas o time conseguiu empatar.



No 5 a 2 com o Coritiba, uma perda de bola de Caio Paulista virou gol em contra-ataque. Contra o Palmeiras, a bicicleta de Rony no 1 a 1 saiu em um cruzamento com três jogadores tricolores cercando um palmeirense. Erros de marcação na bola pelo alto também resultaram em gols de Athletico-PR (derrota por 1 a 0) e Fortaleza (vitória tricolor por 2 a 1).

"É uma coisa que a gente tenta melhorar. É difícil fazer uma análise do porquê está tomando tanto gol. No meu começo aqui a gente produzia menos e não tomava tanto gol. Agora, estamos em busca de um equilíbrio", disse Fernando Diniz.