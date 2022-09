Thiago Neves defendendo o Fluminense em 2012 - Reprodução

Publicado 16/09/2022 13:35

Campeão da Copa do Brasil (2007) e do Brasileiro (2012) pelo Fluminense, o meia-atacante Thiago Neves, de 37 anos, se encaminha para o final da carreira, que pode acontecer no Tricolor. O presidente Mário Bittencourt, em live no canal do 'Casimiro', que transmitiu o jogo contra o Corinthians, revelou que vai conversar com o jogador sobre a possibilidade de retornar ao clube em 2023.

"A gente se encontrou no Rock In Rio no final de semana. É um grande amigo que fiz. Trabalhamos juntos no momento que eu era advogado do clube e ele era nosso maior ídolo. Às vezes a gente conversa que ele quer voltar, quer fazer um final aqui no Fluminense. Vamos deixar passar esses jogos finais e no final do ano a gente volta a conversar", afirmou Mário, que completou, se dirigindo à Thiago Neves, que participava da transmissão.

"Falei que a gente no final do ano vai voltar a conversar para, quem sabe, você finalizar na sua casa, que sei que você gosta, que você tem esse sonho. A gente sempre conversa sobre esse assunto. Com calma, tranquilidade e você sabe que te admiro como um grande jogador e um grande cara".

O retorno de Thiago Neves ao Fluminense foi cogitado no início do ano, mas na época o elenco já contava com Ganso, Cazares, que já saiu do clube, e Nathan, emprestado pelo Atlético-MG, o que impossibilitou o retorno. Atualmente o meia-atacante está sem clube desde que deixou o Sport, no final da temporada passada.