Arias é um dos destaques do Fluminense em 2022Mailson Santana/Fluminense

Publicado 16/09/2022 16:58 | Atualizado 16/09/2022 16:58

O meia-atacante Jhon Arias não defenderá a seleção colombiana nesta Data Fifa. Assim, ele não corre o risco de desfalcar o Fluminense na partida contra o Juventude, marcada para às 19h do dia 28 de setembro, no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão.

Isso acontece porque o jogador não foi chamado pelo técnico Néstor Lorenzo, na última quinta-feira, quando a lista foi divulgada. Abaixo, confira os nomes de todos os atletas chamados:

Esta es la lista de convocados para la fecha FIFA de septiembre, donde enfrentaremos a y #Ilusión #Compromiso #Reflexión#TodosSomosColombia pic.twitter.com/YtBD4l0wal — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 15, 2022

Vale lembrar que a Colômbia não se classificou para a Copa do Mundo deste ano, já que terminou as Eliminatórias da América do Sul na sexta colocação. Ainda assim, a seleção tem compromissos em partidas amistosas contra a Guatemala, no dia 24, e contra o México, no dia 27.

Em tempo: Jhon Arias tem sido um dos principais jogadores do Fluminense nesta temporada. Até aqui, ele marcou 14 gols e distribuiu 12 assistências - são suas melhores marcas na carreira. Com ele em campo, o Tricolor volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Flamengo no Maracanã.