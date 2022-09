Fernando Diniz e Vitor Pereira durante o duelo de ida entre Fluminense e Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil - Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.

Publicado 16/09/2022 16:00

Apesar de ter perdido por 3 a 0 para o Corinthians e sofrido a eliminação na Copa do Brasil, na noite da última quinta-feira, em Itaquera, o Fluminense de Fernando Diniz foi elogiado pelo treinador do Timão. Do ponto de vista de Vítor Pereira, é preciso enaltecer o trabalho do técnico adversário, uma vez que admira a maneira única que o Tricolor joga.

"Eu queria, antes de começar a falar da equipe, elogiar o trabalho do Diniz. Já disse pessoalmente, que nunca tinha visto uma forma de jogar tão particular, com qualidade, independente do resultado. Uma equipe muito bem trabalhada, que gosta do bom futebol, elogiar o trabalho deles, dos jogadores, do treinador, porque, de fato, tem a minha admiração, a forma que eles jogam é muito bonita de se ver, exige níveis de concentração altíssimos, muita motivação, que no caso tivemos da nossa torcida, merece todos os elogios possíveis".

Vítor Pereira ainda definiu o jogo como difícil mesmo em casa, na Neo Química Arena. "É hora de elogiar meus jogadores, foram sensacionais. Entenderam muito bem o que é enfrentar um adversário muito difícil, que precisávamos estar muito compactos e aproveitar as oportunidades.", concluiu.

Eliminado da Copa do Brasil, o Fluminense só terá o Campeonato Brasileiro para disputar. No quarto lugar da tabela da Série A com 45 pontos, o Tricolor terá um confronto direto com o Flamengo, terceiro lugar com os mesmos 45 pontos, no próximo domingo (18), às 16h, no Maracanã.