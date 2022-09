Ganso aprovou a atuação do Fluminense contra o Flamengo - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 15/09/2022 22:43

Ganso analisou a derrota do Fluminense para o Corinthians por 3 a 0, que culminou na eliminação do time na Copa do Brasil. Em entrevista ao SporTV, o meia disse que faltou capricho no campo de ataque e ressaltou que, em uma decisão, não se pode cometer erros.

"Na verdade, a gente até conseguiu sair com boas jogadas, chegamos lá no ataque. Faltou caprichar lá na frente. E, num erro nosso, eles saíram na frente do placar. Numa decisão não se pode errar", analisou o camisa 10.

Questionado sobre o que poderia ter sido melhor na partida, Ganso voltou a bater na tecla da conclusão das jogadas. Ele destacou que o Fluminense até conseguiu chegar na frente, principalmente na etapa complementar, mas não conseguiu converter as oportunidades em gol.

"Acho que a nossa conclusão poderia ter sido um muito melhor. A gente até chegou, principalmente no segundo tempo, com várias bolas atravessadas ali na área, mas nós não conseguimos concluir em gol", disse Ganso.

Agora, o Fluminense vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O Tricolor volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Flamengo no Maracanã. A partida é válida pela 27ª rodada da competição.