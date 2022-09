Arias é um dos destaques do Fluminense em 2022 - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 15/09/2022 14:24

Um dos destaques da temporada e campeão do Campeonato Carioca, Jhon Arias vive a expectativa de poder disputar o primeiro título nacional no futebol brasileiro. Antes, porém, o Fluminense precisa vencer o Corinthians, nesta quinta-feira (15), pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, em São Paulo (qualquer empate levará a disputa para os pênaltis).

"Acho que todo mundo sabe da envergadura que tem esse jogo, talvez o mais importante do ano para nós. Estamos encarando como uma decisão, tem muita coisa em jogo. Por nossos objetivos e o trabalho que a gente vem fazendo. Estamos perto de conseguir uma classificação para uma final e encartamos com essa responsabilidade”, afirmou em entrevista ao site oficial do clube.



Apesar de jogar fora de casa, o retrospecto do Fluminense nesta Copa do Brasil como visitante é excelente, com três vitórias em três jogos, sem ter sofrido gol. E Arias avisou que o time manterá a mesma postura desses jogos.



“Acho que um ponto importante a ressaltar é que somos um time consciente de que independentemente do adversário e do campo nós sabemos qual é nosso trabalho, nosso jeito de jogar. Então, neste jogo não tem porque mudar nada. Tomara que dê tudo certo, que seja um dia abençoado para nós e consigamos a classificação para a final", completou.