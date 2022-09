Felipe Melo - Mailson Santana/Fluminense F.C.

Publicado 14/09/2022 18:30

Rio - O Fluminense tem um desafio importante nesta quinta-feira pela Copa do Brasil. Contra o Corinthians, em São Paulo, o Tricolor precisará vencer para se classificar para a semifinal. Com dificuldades para armar o meio-campo por conta da saída de Nonato e da suspensão de André, Fernando Diniz deverá colocar o veterano Felipe Melo como titular.

De acordo com informações do portal "globoesporte.com", a provável escalação do Fluminense deverá contar com: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; Felipe Melo (Wellington), Yago (Martinelli) e Ganso; Matheus Martins, Arias e Cano.

Nos últimos jogos, Fernando Diniz testou Nathan, Martinelli e Yago Felipe no meio-campo. Nenhum dos três jogadores teve atuações convincentes. Felipe Melo também entrou no segundo tempo, mas atuou em poucos minutos contra o Athletico-PR e contra o Fortaleza.