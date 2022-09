Treino do Fluminense 06/08/2022 Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 06/08/2022 - CTCC - Fernando Diniz Treino do Fluminense. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Treino do Fluminense 06/08/2022 Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 06/08/2022 - CTCC - Fernando Diniz Treino do Fluminense. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FCMAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 14/09/2022 14:40

Rio - O treinador do Fluminense, Fernando Diniz, de 48 anos, foi colocado como uma das possibilidades da CBF para dirigir a seleção brasileira, depois da Copa do Mundo, de acordo com o jornal espanhol "Marca". Tite já anunciou que independente do resultado do Mundial do Catar irá deixar o comando da equipe pentacampeã.

De acordo com a publicação, o nome do comandante do Tricolor é muito bem visto na entidade. O "Marca" ainda informa que Pep Guardiola, treinador do Manchester City, era a prioridade, mas o acerto entre as partes acabou não acontecendo.

Fernando Diniz, de 48 anos, já dirigiu outros clubes importantes do futebol brasileiro como Vasco, Santos, São Paulo e Athletico-PR. Em sua segunda passagem pelo Fluminense, o técnico tem 31 jogos, 18 vitórias, 8 empate e apenas 5 derrotas.