Fábio, goleiro do FluminenseDivulgação

Publicado 14/09/2022 09:31

Rio - Em busca de seu quarto título de Copa do Brasil, o goleiro Fábio acredita que terá a chance de disputar a final do torneio mais uma vez. Em entrevista ao "GE", o goleiro do Fluminense elogiou a equipe de Fernando Diniz e falou sobre sua expectativa para a semifinal contra o Corinthians.

"Um jogo sempre difícil, (com) apoio do torcedor o tempo todo, os jogadores do Corinthians com certeza vão vir aguerridos, mas do outro lado vão encontrar uma equipe aguerrida, que quer vencer e conseguir a classificação para a final", disse Fábio.

Apesar de já ter disputado quatro vezes a decisão da Copa do Brasil, o goleiro pregou cautela para a semifinal.

"É como se fosse o primeiro, independentemente da experiência, você tira algumas coisas, mas vem vivenciando novas possibilidades que podem acontecer dentro do jogo", afirmou.

Fábio também falou sobre o bom momento da equipe e exaltou o técnico Fernando Diniz.

"Encaixou perfeitamente. Acho que esse é o diferencial do Diniz, ele pode cobrar, porque sabe que o atleta pode render mais e precisa de pessoas que acreditem também naquele atleta. E ele gosta desse trabalho de recuperar o atleta e ver o máximo que pode render para o grupo e para si próprio, porque envolve também, atrás do atleta, muitas pessoas que dependem dele. Sem falar da grande capacidade de gestão de grupo, trabalhos que a gente se motiva para estar fazendo e vendo o resultado no dia a dia, nos jogos", declarou o camisa 12.

Fluminense e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h, na Neo Química Arena, pela semifinal da Copa do Brasil. No jogo de ida, as duas equipes empataram em 2 a 2.