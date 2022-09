RJ - Telão nas Laranjeiras para o jogo Fluminense x Cruzeiro pela Copa do Brasil. - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 13/09/2022 21:51

Na quinta-feira (15), às 20h, o Fluminense decide uma vaga na decisão da Copa do Brasil, com o Corinthians, na Neo Química Arena. O Tricolor anunciou vai transmitir o jogo através de um telão, que será montado na quadra lateral (coberta) de Laranjeiras.

Os sócios poderão adquirir os ingressos por R$ 20. Já o torcedor que não é associado, vai pagar R$ 40 pela entrada. Os bilhetes estão sendo vendidos através do site https://www.bilheteriadigital.com/telao-em-laranjeiras-15-de-setembro . Os portões serão abertos a partir das 18h e o acesso será pela entrada do estacionamento da Rua Álvaro Chaves, 41.

No primeiro jogo o Flumimense empatou em 2 a 2 com o Corinthians, no Maracanã. O Tricolor esteve à frente do placar por duas vezes, com gols de Ganso e Arias, um em cada tempo, mas o time paulista igualou o marcador com Renato Augusto e Roger Guedes, que marcou nos minutos finais da partida.