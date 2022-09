Fábio - Marcelo Goncalves / Fluminense

Rio - Jogador mais experiente do elenco do Fluminense, Fábio iniciou a temporada revezando como titular com Marcos Felipe. Na reta final do Carioca assumiu a posição de titular e não largou mais. Sob o comando de Fernando Diniz, o veterano atuou em todas as partidas. O arqueiro agradeceu a confiança do técnico e falou sobre a possibilidade de terminar a temporada com uma conquista.

"Fico muito feliz e grato por poder trabalhar e contar com a confiança do Diniz. Ele é um treinador muito capacitado, que faz a diferença no cotidiano dos treinamentos e também nos jogos. Estou no Fluminense para conquistar títulos e me sinto honrado em fazer parte deste plantel, porque o grupo todo está focado em ser campeão. Se Deus quiser, vamos concretizar esse objetivo ainda nesta temporada e dar alegria para o nosso torcedor, que nos apoia e nos motiva a trabalhar firme no dia a dia", afirmou em entrevista ao portal "LANCENET".

O Fluminense terá o Corinthians pela frente na próxima quinta-feira, em São Paulo, em jogo que vale uma vaga na final da Copa do Brasil. A competição foi vencida em três oportunidades por Fábio, todas pelo Cruzeiro. Ao opinar sobre o duelo contra os paulistas, o goleiro afirmou que o Tricolor irá tentar se impor, mesmo jogando longe do Rio.

"Nosso time é intenso, tem bastante mobilidade e não muda a forma de jogar, independente do adversário. Isso é fruto do grande trabalho realizado pelo Diniz e pela comissão técnica. Ele pede sempre para a equipe ser agressiva, na defesa e no ataque. Nosso foco agora, para a reta final da temporada, é fazer com que o bom desempenho da equipe seja coroado com conquistas", disse.