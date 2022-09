Matheus Martins projetou o duelo do Fluminense com o Corinthians - Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.

Publicado 13/09/2022 17:02

Rio - O Fluminense de Fernando Diniz segue na reta final de preparação para enfrentar o Corinthians, pela volta da semifinal da Copa do Brasil. Nesta terça-feira (15), o meio-campista Matheus Martins projetou o duelo com o clube paulista, destacando que, mesmo fora de casa, o Tricolor planeja manter a sua postura ofensiva, assim como vem sendo feito nas últimas partidas.

"A gente sabe que o Corinthians é um time muito perigoso, ainda mais na Arena. Sabemos que vai ser um jogo muito pegado. Vamos jogar da maneira que temos jogado em casa, ofensivo, propondo o jogo. O que a gente espera é sair com um bom resultado e a vaga para a final. Vamos trabalhar durante a semana para sair com a classificação", destacou, em entrevista à FluTV.

No duelo de ida, Corinthians e Fluminense empataram em 2 a 2. Com isto, qualquer empate na partida de volta fará com que a classificação para a final seja decidida nos pênaltis. Na outra semifinal, Flamengo e São Paulo buscam uma vaga na grande decisão. O confronto do Tricolor paulista com o Alvinegro será nesta quinta-feira (15), às 20h, na Neo Química Arena.