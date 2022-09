Felipe Melo briga por uma vaga no meio de campo do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 13/09/2022 14:18

Sem André e em busca de um substituto para Nonato, que se transferiu para o Ludogorets, da Bulgária, o Fluminense ainda não tem a dupla de volantes definida para a partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, quinta-feira (15) contra o Corinthians. Felipe Melo é um dos que brigam por uma das vagas, assim como Martinelli e Yago. O volante, que não recuperou o melhor futebol desde que voltou de cirurgia no joelho direito, em abril, é homem de confiança de Fernando Diniz, mas não sabe se será titular.

"A pergunta tem que ser feita ao Diniz, eu estou à disposição. Eu quero participar sempre, né? Vejo até algumas pessoas mandando mensagem para mim. Eu tive uma lesão complicada, e confesso que lembro dela com muito orgulho, porque foi a lesão que nos deu a primeira vitória na final do Carioca. Com cinco minutos tive um problema sério no menisco (do joelho direito), era para eu ter saído, continuei no jogo até o fim. Aquilo piorou a situação, foi para a cartilagem", afirmou.



O volante, muito criticado nos últimos jogos, principalmente por questões físicas, admitiu que ainda sofre com as dores no joelho direito.



"Agradeço a Deus por estar em um clube que me dá totais condições para me recuperar. De repente, se é outro jogador, teria até desistido por causa das dores, mas estou no clube certo. Os fisioterapeutas, médicos, são de um nível muito elevado, por isso a cada dia que passa tenho melhorado, mas ainda falta. Tenho pagado um preço importante a cada dia, seja de dor, de muito treino, para estar junto ao time. Se entrar jogando vou dar meu melhor como sempre. E se Diniz optar por colocar outro no lugar, estarei ali torcendo, fazendo tudo que sei de melhor", disse.



Um dos mais experientes e acostumado a jogar partidas decisivas, Felipe Melo sabe que não será fácil encarar o Corinthians na Neo Química Arena, mas vê o Fluminense com condições de sair de lá com a classificação para a final da Copa do Brasil.



"Vai encontrar um dos maiores clubes e uma das maiores torcidas do continente, um ambiente super hostil. Mas o Fluminense é considerado time de guerreiros, então está acostumado com essas situações. É fazer o que temos feito, respeitar o Corinthians. A torcida faz diferença, e lá é bonito de se ver, é o estádio todo gritando, mas isso é bom para o jogador, o atleta gosta disso. E com certeza vamos estar bem preparados na quinta-feira", completou.