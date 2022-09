Fernando Diniz deverá escalar time de costume para enfrentar o Fortaleza - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 13/09/2022 11:00

Rio - Um dos principais destaques do Fluminense, o volante André, de 21 anos, estaria na mira do Milan. De acordo com informações do portal "NetFlu", o atual campeão italiano está observando de perto o jogador tricolor. O jovem tem contrato com o clube carioca até o fim de 2025.

André Mailson Santana / Fluminense

Segundo o site, o clube italiano ainda avalia se irá realizar uma proposta por André. Caso isso aconteça, será apenas no fim da temporada. No entanto, o bom futebol do jogador do Fluminense vem agradando e chamando a atenção do Milan.

Titular do Fluminense desde o meio do ano passado, André vive um grande momento, sendo inclusive observado de perto por Tite. Ao todo, o jogador atuou em 97 jogos como profissional, marcou três gols e deu duas assistências.