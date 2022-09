Ganso é uma das esperanças do Fluminense na semifinal da Copa do Brasil - Marcelo Goncalves/Fluminense

Ganso é uma das esperanças do Fluminense na semifinal da Copa do BrasilMarcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 14/09/2022 12:44

Depois de deixar escapar a vitória no Maracanã e amargar o 2 a 2 na partida de ida, o Fluminense precisa vencer o Corinthians na Neo Química Arena, nesta quinta-feira (15), às 20h, para se garantir na quarta final de Copa do Brasil de sua história. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. Uma missão nada fácil diante da força do adversário em casa, mas possível para uma equipe que está invicta longe do Rio na atual edição do torneio, fato que também aconteceu em 1992 e 2007, anos em que decidiu o título.



A campanha atual é até melhor, já que está com 100% de aproveitamento e não sofreu gol jogando fora de casa (venceu o Vila Nova por 2 a 0, o Cruzeiro por 3 a 0 e o Fortaleza por 1 a 0). E, assim como nas classificações para as finais de 1992 e 2007, jogará seu futuro na casa do adversário.



Na primeira vez em que decidiu o título da Copa do Brasil - e perdeu para o Internacional - , o Fluminense ganhou como visitante de Picos (4 a 2), Sergipe, (1 a 0) e Criciúma (3 a 0), além de ter empatado com o Sport em 1 a 1 na semifinal, resultado que garantiu a classificação.



Já na única conquista, em 2007, o Tricolor superou o Figueirense após bons resultados fora de casa: vitórias sobre Adesg-AC (2 a 1), América-RN (2 a 1) e Athletico-PR (1 a 0), assim como empates com Bahia (2 a 2) e Brasiliense (1 a 1), este último deu a vaga na decisão.



Na outra final disputada pelo Fluminense, em 2005, quando perdeu para o Paulista, houve uma derrota como visitante durante a campanha: para o Treze (1 a 0), nas quartas de final. O resultado levou para os pênaltis, com vitória tricolor por 9 a 8. Entretanto, assim como em 1992 e 2007, a semifinal foi decidida longe do Rio, com direito a goleada de 4 a 1 sobre o Ceará.



Agora, a definição do confronto com o Corinthians será em São Paulo, cidade que não traz boas recordações. Na última semifinal em que esteve presente, em 2015, o Fluminense caiu para o Palmeiras nos pênaltis, após derrota por 2 a 1 fora. Será a chance de mudar esse retrospecto e repetir outras campanhas finalistas.