Publicado 14/09/2022 16:05 | Atualizado 14/09/2022 16:34

A Amazon Prime Video alegou 'questões técnicas' para anunciar que não transmitirá a partida de volta da semifinal , entre Fluminense e Corinthians, nesta quinta-feira (15) às 20h, na Neo Química Arena. No breve comunicado, o canal de streaming não deu maiores detalhes sobre a decisão.



Com isso, o confronto terá transmissão apenas do SporTV e do Premiere. O canal do influenciador Casimiro, que tem parceria com a Amazon, na Twitch também transmitirá o jogo para membros pagos. O comentarista será Thiago Neves.



Por outro lado, o duelo entre Flamengo e São Paulo, nesta quarta, no Maracanã, está confirmado pela Amazon Prime Video. TV Globo, SporTV e Premiere também passarão o confronto da semifinal.