Samuel Xavier destacou semana dedicada a recuperação físicaMailson Santana/Fluminense

Publicado 14/09/2022 19:30

Rio - Contratado em 2021, Samuel Xavier viveu momentos de muitas críticas no Fluminense. No começo do ano, o jogador, de 32 anos, teve seu contrato renovado até o fim de 2023 e a decisão gerou muitas críticas. Porém, sob o comando de Fernando Diniz, o lateral deu a volta por cima e a ampliação do seu vínculo com o clube carioca acabou sendo um alívio para o Tricolor.

Samuel Xavier chegou ao Fluminense após passagens por clubes importantes como Sport, Atlético-MG e Ceará. No primeiro ano, ele acabou sendo titular durante boa parte da temporada, mas foi um dos jogadores mais criticados pelos torcedores. Pouco participativo ofensivamente e com atuações inseguras, o lateral foi muito criticado.

No começo do ano, Samuel foi reserva do Fluminense na conquista do Carioca. Ainda assim, o clube carioca acabou renovando seu contrato que ia até 2022 para o fim do ano que vem. A mudança do seu momento no clube iniciou com a chegada de Diniz. O lateral se tornou titular na vaga de Calegari e com boas atuações foi conquistando a confiança dos torcedores.

Na atual temporada, o lateral-direito entrou em campo em 39 jogos, fez um gol e deu três assistência. No ano passado, Samuel Xavier não havia marcado e dado apenas um passe para gol em 45 partidas.