Fernando Diniz e Vitor Pereira durante o duelo de ida entre Fluminense e Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil - Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.

Publicado 15/09/2022 19:01

O Fluminense está escalado para enfrentar o Corinthians na Neo Química Arena, às 20h, pelo jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil. As principais novidades na equipe em relação à partida de ida são as entradas de Wellington e Martinelli nos lugares de André e Nonato, respectivamente. O primeiro ficou de fora, pois cumpre suspensão automática, enquanto o segundo se transferiu para o Ludogorets-BUL.

Dessa forma, o Fluminense vai a campo com: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; Wellington, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Matheus Martins, Jhon Arias e Germán Cano.

FICHA TÉCNICA

Corinthians x Fluminense

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data e hora: 15/09/2022, às 20h

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA-RS) e Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG)

Quarto árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Onde assistir: Premiere, SporTV e Twitch do Casimiro