Técnico Fernando Diniz tem contrato com o Fluminense até o fim do ano - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 17/09/2022 11:39

Mesmo com a eliminação na semifinal da Copa do Brasil, com derrota por 3 a 0 para o Corinthians, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, não mudou de ideia em relação à renovação com Fernando Diniz para 2023. O dirigente, que concorrerá à reeleição no fim deste ano, também planeja que o treinador comande um projeto de padrão de jogo nas divisões de base.



"Já disse a ele que, caso eu continue a partir de 2023, tenho interesse que fique conosco por muito tempo. Inclusive, estruturando um trabalho que possa começar desde as divisões de base, para a gente criar uma identidade, um estilo de jogo que venha desde a base. A gente gosta muito do estilo de jogo que ele implementou. Eu acho que o futebol brasileiro precisa disso, de modernidade, de um jogo de futebol que traga nossas características. A gente tem isso na cabeça", afirmou Mário em entrevista ao site 'Ge'.



Com contrato até dezembro de 2022, entretanto, Fernando Diniz terá que esperar a eleição para presidente do clube. Além de Mário, que ainda não lançou oficialmente a candidatura, Ademar Arrais e Marcelo Souto são os outros dois concorrentes ao cargo, até o momento.



Outro fator que pode atrapalhar a renovação são outras propostas. Com o bom trabalho, Diniz seria uma das opções da CBF para técnico da Seleção após a Copa do Mundo, de acordo com o jornal espanhol 'Marca'. Outros clubes que já mostraram interesse nele também podem fazer propostas, caso do Atlético-MG se não renovar com Cuca.