Ganso completou 150 jogos pelo Fluminense - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 18/09/2022 21:34 | Atualizado 18/09/2022 21:35

O meia Paulo Henrique Ganso terá muitos motivos para lembrar o seu 150º jogo com a camisa do Fluminense. Além de vencer o Flamengo, no Maracanã, por 2 a 1, o jogador marcou um gol, de pênalti, coroando uma grande atuação dele e da equipe. Ganso relembrou a eliminação na Copa do Brasil e afirmou que era obrigação vencer o clássico.

"Foi uma pena o que aconteceu na quinta-feira. A gente poderia ter jogado mais. Vida que segue. A gente tinha obrigação de vencer, apesar de ser um clássico, e seguir tentando buscar o Palmeiras na classificação".

Com a vitória, o Fluminense vai dormir na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 48 pontos, nove a menos que o Palmeiras, que venceu o Santos, por 1 a 0, no Allianz Parque. O Tricolor pode ser ultrapassado pelo Internacional, que enfrenta o Atlético-GO, fora de casa. O Tricolor volta a jogar no dia 28, quando recebe, no Maracanã, o Juventude, lanterna da competição.