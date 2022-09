Mauricio Pellegrino comandou o Vélez Sarsfield no primeiro semestre de 2022 - Divulgação/Vélez Sarsfield

Publicado 19/09/2022 21:24

Ainda na busca de um técnico para substituir Lisca, o Santos avalia a contratação do argentino Mauricio Pellegrino, ex-Vélez Sarsfield e atualmente sem clube. O treinador possui licença PRO da Uefa, e comandou alguns clubes europeus como Valência, Alavés e Leganés, da Espanha, Southampton, da Inglaterra, além de ter sido auxiliar no Liverpool e Inter de Milão.

O nome do treinador de 50 anos está em uma lista com outros profissionais, mas o martelo só será batido após a chegada de um diretor de futebol, para o lugar do executivo Newton Drummond. A pasta está sendo tocada pelo presidente Andres Rueda.

Enquanto convive com o impasse, o interino Orlando Ribeiro vem comandando a equipe. No entanto o Santos tem pressa, já que pretende iniciar o planejamento para o ano que vem. O Peixe é o 11º colocado no Campeonato Brasileiro, com 34 pontos. No dia 27, recebe o Athletico-PR, na Vila Belmiro, pela 28ª rodada da competição.