Guillermo Varela, à esquerda, e Giorgian Arrascaeta, à direita, são jogadores do FlamengoFoto: Divulgação/@Uruguay

Publicado 19/09/2022 19:55

Nesta segunda, o lateral-direito Guillermo Varela e o meia Arrascaeta, ambos do Flamengo, desembarcaram na Áustria e se apresentaram à seleção uruguaia. Cabe lembrar que a delegação do Uruguai está em Viena, capital do país, onde a equipe fará o primeiro de dois amistosos preparatórios para a Copa do Mundo.

No dia 23 deste mês, a seleção uruguaia enfrentará o Irã, às 13h (de Brasília). Posteriormente, no dia 27, o Uruguai mede forças contra o Canadá, também às 13h, mas na Eslováquia.

AGENDA DO FLAMENGO

O próximo compromisso do Rubro-Negro acontece no dia 28 (uma quarta-feira), às 19h, contra o Fortaleza na Arena Castelão. Assim, a tendência é de que a dupla não esteja à disposição do técnico Dorival Júnior.