Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 19/09/2022 16:07

Rio - O goleiro Hugo Souza pode deixar o Flamengo em breve. De acordo com o portal "TNT Sports", o jovem arqueiro se vê cada vez mais sem espaço no clube e a tendência é que ele seja negociado na próxima janela de transferências.

Hugo Souza tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025 Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Atualmente, Hugo Souza é a terceira opção para o gol do Flamengo, atrás de Santos, titular absoluto, e Diego Alves. No último domingo, ele chegou a realizar o aquecimento com o grupo no gramado do Maracanã, mas foi cortado do clássico contra o Fluminense. Mesmo com a provável saída de Diego Alves no fim do ano, o cenário não deve mudar, já que a diretoria não esconde que buscará outro goleiro. Como quer jogar e ter sequência, o goleiro acredita que uma transferência é o único caminho.