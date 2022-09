Gabigol no duelo entre Flamengo e Fluminense - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 19/09/2022 14:43

Rio - No duelo entre Flamengo e Fluminense, no último domingo (18), o atacante Gabigol recebeu um cartão amarelo aos 23 minutos do segundo tempo, por reclamar com o árbitro Raphael Claus, alegando ter sofrido um pênalti. Nesta temporada, este foi o 20º cartão de Gabriel, e o 10º por reclamação. Após a partida, o jogador foi questionado se queria falar na zona mista sobre a arbitragem, e fez uma brincadeira, revelando depois que estava fazendo terapia para não ter mais problemas neste quesito.

"Quer que eu fique suspenso mais três anos? Tô fazendo terapia e tudo", comentou o atacante do Flamengo.

Ao passar na área de Zona Mista, Gabigol foi questionado sobre se queria falar da arbitragem de Flamengo x Fluminense. Então, o atacante brincou: “Quer que eu fique suspenso mais três anos? Tô fazendo terapia e tudo.”#gabigol #arbitragem #flamengo #fluminense #brasileirao pic.twitter.com/Uy7HRLoS80 — Fellipe Perdigão (@__perdigao) September 18, 2022

O lance que gerou o cartão para o atacante do Flamengo ocorreu dentro da grande área. Gabigol recebeu um leve toque nas costas, e caiu no chão, rapidamente solicitando a marcação do pênalti para o árbitro. Na súmula após a partida, Raphael Claus explicou que aplicou a punição ao atacante "por desaprovar com gestos e palavras as decisões da arbitragem".

Agora, o Flamengo inicia seu período de dez dias sem partidas, e concentra suas forças nos seus próximos compromissos. O Rubro-Negro volta a campo apenas no dia 28 de setembro, contra o Fortaleza, às 19h, no Castelão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes disso, a equipe de Dorival Júnior fica de olho no sorteio dos mandos de campo da final da Copa do Brasil, que acontecerá nesta terça-feira (20), na sede da CBF.