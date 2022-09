Dorival Júnior terá oito desfalques para jogo contra o Fortaleza - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 19/09/2022 12:15

Após a derrota de 2 a 1 para o Fluminense no último domingo, o Flamengo tem em vista outra dor de cabeça. O técnico Dorival Júnior terá oito desfalques para o jogo contra o Fortaleza, no próximo dia 28, pelo Brasileirão. As baixas são por expulsões no clássico carioca e convocações de jogadores em preparação de seleções rumo a Copa do Mundo do Catar, em novembro.

A equipe rubro-negra já não podia contar com seis jogadores para esta partida por conta da Data Fifa. Pedro e Everton Ribeiro foram convocados para a seleção brasileira, Arrascaeta e Varela para a uruguaia, e Vidal e Pulgar para a chilena. Eles só devem retornar para o jogo contra o Bragantino, no dia 1º de outubro.

No entanto, o que pegou Dorival Júnior de surpresa foram as expulsões de Everton Cebolinha e Marinho no clássico do último domingo. Agora, os jogadores que certamente seriam titulares, terão que cumprir suspensão. Sem poder executar seu plano de 'time do Brasileirão', o treinador terá que utilizar Gabigol no Castelão, já que é a única referência que resta no ataque.

Além disso, Dorival pode aproveitar alguns garotos da base, como Matheus França e Mateusão. Apesar da perda da invencibilidade de 19 jogos e a distancia aumentada, agora em 12 pontos, para o líder Palmeiras, o treinador não jogou a toalha e segue focado na conquista do Campeonato Brasileiro.

"É manter o que temos feito. Não abrimos mão em momento algum do campeonato. O resultado do clássico pode nos afastar ainda mais, mas temos que conviver com isso. Para a rodada seguinte, nós já não teremos oito jogadores (seis convocados e dois expulsos), então temos que nos preparar). Queremos fazer um grande jogo e um grande resultado em Fortaleza", disse em coletiva.