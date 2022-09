Flamengo tem feito boa campanha nas Copas - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 19/09/2022 12:41 | Atualizado 19/09/2022 13:55

Rio - A torcida do Flamengo terá que esperar um bom tempo para ver o "time das copas" em campo novamente. De acordo com o site "GE", a ideia da comissão técnica é que os titulares voltem a atuar somente nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores, nos dias 12, 19 e 29 de outubro.

A ideia da comissão técnica é ter os principais jogadores descansados e sem nenhum desgaste físico nas decisões das copas, que definirão o ano do Rubro-Negro. Após a derrota para o Fluminense, o técnico Dorival Júnior falou sobre o assunto.

"Nós temos que fazer de tudo para chegar em total condição nas datas mais importantes. Todos recuperados e todos à disposição. Vamos corrigir pequenos problemas que são apresentados. Nós pensaremos rodada a rodada, jogo a jogo, mas sempre atento às datas principais que serão decisivas. Em momento nenhum deixamos de pensar dessa forma", afirmou o treinador.

Nos próximos dez dias, o Flamengo estará livre para trabalhar por conta da Data Fifa. O Rubro-Negro volta a campo somente no dia 28, contra o Fortaleza, no Castelão.