Time do Flamengo é o atual campeão do Campeonato Carioca FemininoDivulgação/Flamengo

Publicado 17/09/2022 14:03

A manhã deste sábado superou as expectativas para o mais otimista dos torcedores do Flamengo. Em jogo válido pelo Campeonato Carioca Feminino, o Rubro-Negro aplicou uma goleada impiedosa para cima do Rio São Paulo: 34 a 0, jogando na Gávea.



Pelo nível da equipe rubro-negra em comparação às adversárias, um resultado positivo já era esperado. No entanto, a goleada é a maior deste início de Carioca. As Meninas da Gávea foram dominantes do início ao fim da partida.



Os gols do Flamengo foram marcados por Sole Jaimes (10), Pimenta (5), Cris (4), Duda (4), Leidiane (3), Stella (2), Monalisa, Jucinara, Kika Brandino, Gisseli, Duda Rodrigues e Rayanne.



Após o jogo, Rayanne, que comemorou o gol em homenagem a Vini Jr., mandou um recado para ele.



"Acho que todo mundo está ciente do que aconteceu. Ele não pode deixar de ser feliz. E não é um racista qualquer que vai tirar esse brilho dele. Foi pra homenagear ele, e dizer que estamos juntos!", disse a lateral do Flamengo.



Invicto na competição, o Flamengo lidera o Grupo B com 100% de aproveitamento em quatro rodadas. O próximo compromisso das Meninas da Gávea é contra a Cabofriense, no próximo sábado, às 15h (de Brasília).