Gabigol em treino chuvoso desta sexta-feiraFoto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 16/09/2022 15:00

Depois da folga da última quinta-feira, o elenco do Flamengo se reapresentou na manhã desta sexta no Centro de Treinamento do Ninho do Urubu. Gabigol, que se "autodeclarou" carioca, brincou sobre o dia chuvoso no Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, o Flamengo publicou um vídeo do momento em que Gabigol lamenta o dia chuvoso e temperatura amena no estado. "Sou carioca, não gosto de chuva e frio. Dia horrível para quem é carioca, hein?", disse o camisa 9 rubro-negro. Em sua conta, desta vez, o atacante citou a postagem e questionou: "Cadê o sol no meu Rio de Janeiro?"

Nascido em Santos, em São Paulo, Gabigol se declarou carioca recentemente por meio de uma ação na camisa do Flamengo. No jogo contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão, o Rubro-Negro entrou em campo com patchs personalizados no uniforme de cada jogador, em alusão ao estado de nascimento de cada um. Na ocasião, o camisa 9 decidiu usar a flâmula do Rio de Janeiro.