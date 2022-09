David Luiz, zagueiro do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

David Luiz, zagueiro do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 16/09/2022 13:14

Rio - O discurso motivacional de David Luiz antes da classificação à final da Copa do Brasil, na última quarta-feira, no Maracanã, serviu como combustível para os jogadores do Flamengo. Em sua fala, o zagueiro destacou a volta por cima da equipe na temporada, citando a virada em cima do Atlético-MG nas oitavas de final.

"O jogo que retrata essa competição foi o jogo do Atlético Mineiro. Foi o jogo onde todo mundo pensou que a gente estava morto. A gente fez, aqui dentro, a gente reviver no ano. No ano. Depois daquele jogo, todo mundo sentiu quem é o Flamengo. E nós começamos a acreditar", disse David.

A vitória por 2 a 0 sobre o Atlético no Maracanã, citada pelo defensor, marcou o início de uma sequência invicta do Flamengo. Desde então, o Rubro-Negro não perdeu mais e coleciona 19 jogos de invencibilidade.

Quem também pediu a palavra na preleção foi Gabigol, que pediu foco na partida contra o São Paulo.

"Vamos ter inteligência. O importante é estar na final. Não é ganhar de três, quatro ou cinco. Óbvio! É para frente. Nós vamos jogar como a gente sempre jogou. Mas ó: inteligência", disse o camisa 9.