Dorival Junior pode chegar à final da Libertadores com o FlamengoGilvan de Souza/flamengo

Publicado 15/09/2022 20:30

Rio - Em ótima fase no comando do Flamengo, Dorival Júnior tem contrato com o clube carioca somente até o fim de 2022. Em entrevista ao canal do Benja, o vice de futebol, Marcos Braz, afirmou que o Rubro-Negro deseja a renovação, mas que só vai tratar do assunto no fim do ano.

"O Dorival quer ficar no Flamengo, e o Flamengo quer o Dorival continue em 2023. Isso em qualquer situação, em qualquer análise que a gente vá fazer. A gente quer o Dorival, e o Dorival acredito que queira o Flamengo. Em qual situação a gente vai debruçar na mesa em dezembro… a gente vai ver em dezembro. O Dorival está muito tranquilo, está muito seguro, igual o Flamengo está com ele", disse.

No total, Dorival já dirigiu o Flamengo em 28 partidas, com 20 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Atualmente, o Rubro-Negro tem 19 jogos de invencibilidade com 15 vitórias e 4 empates. O clube carioca está nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores.