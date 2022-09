Estádio Monumental Isidro Romero Carbo será o palco da final da Libertadores - Reprodução

Publicado 15/09/2022 18:31

Rio - A decisão da Libertadores entre Flamengo e Athletico-PR irá acontecer em Guayaquil, no dia 29 de outubro. De acordo com informações do portal "Coluna do Fla", a Conmebol irá disponibilizar inicialmente uma carga de apenas 15 mil ingressos para os torcedores dos dois clubes brasileiros.

O estádio Monumental tem capacidade para mais de 57 mil pessoas. O restante dos bilhetes vão ser disponibilizados posteriormente pela entidade máxima do futebol sul-americano. Os setores Norte e Sul, localizados atrás dos gols, contam com lotação de 12.500 pessoas.

A divisão dos ingressos para a decisão leva em conta também os patrocinadores da competição, que devem receber cerca de 15 mil bilhetes. Além disso, há uma carga extra que fica com a própria Conmebol. Posteriormente, a entidade costuma repassar boa parte destes ingressos para os torcedores dos clubes que disputam a competição.

Em busca do terceiro título da Libertadores, o Flamengo irá disputar sua quarta final na história, a terceira em quatro anos. Já o Athletico-PR deseja conquistar o título inédito, que escapou em 2005, após perder a decisão para o São Paulo.