Léo Pereira, zagueiro do FlamengoFoto: Marcelo Cortes/Flamengo

Em grande fase, Léo Pereira teve motivos de sobra para comemorar na última quarta-feira no Maracanã. O Flamengo venceu o São Paulo, garantiu vaga na final da Copa do Brasil, e o zagueiro completou 100 jogos no clube.



Léo Pereira está na sua terceira temporada no Flamengo e vive o melhor momento com a camisa rubro-negra justamente agora. Ao lado de David Luiz, ele forma a dupla de zaga titular que levou o clube às finais da Libertadores e da Copa do Brasil.

"Não poderia ser mais especial. Muita coisa se passou durante esses 100 jogos. Acredito que ele veio a se concluir de uma maneira muito feliz, a nossa classificação para uma final de Copa do Brasil. Desde que eu cheguei aqui, a gente almeja muito esse título. Então, a gente vai em busca, com certeza. Vamos dar o nosso melhor para conquistar esse título. E muito feliz pelos 100 jogos", disse o zagueiro à FlaTV.



Léo Pereira por temporada no Flamengo:

2020 - 34 jogos

2021 - 35 jogos

2022 - 31 jogos

Nas duas primeiras temporadas, Léo Pereira sofreu com as críticas e esteve perto de deixar o clube rubro-negro. Depois de dar a volta por cima, ele vive a expectativa de terminar a temporada sendo titular em dois títulos importantes.



Na final da Copa do Brasil, o Flamengo enfrentará o Corinthians, em duelos marcados para 12 e 19 de outubro. A grande decisão da Libertadores será contra o Athletico-PR (ex-clube de Léo Pereira) em 29 de outubro, em Guayaquil (EQU).