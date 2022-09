Vinicius Junior pode chegar a Espanha em julho - Gilvan de Souza / Flamengo

Vinicius Junior pode chegar a Espanha em julhoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 16/09/2022 17:53 | Atualizado 16/09/2022 17:54

O Flamengo manifestou apoio a Vinicius Junior, cria da base rubro-negra que foi vítima de uma fala racista. Nesta sexta-feira, o Fla mandou uma mensagem ao jogador e postou um vídeo em que Vini, ainda no time carioca, dança logo após marcar um gol. Confira na publicação abaixo:

"Baila, Vini Jr. Como você sempre foi: de gol em gol, de drible em drible, de baile em baile. #BailaViniJR", escreveu o Flamengo, ao que o jogador respondeu:

"Mengo! sempre juntos!"

Mengo! sempre juntos! — Vini Jr. (@vinijr) September 16, 2022

Cabe destacar que o Real Madrid, atual clube de Vinicius Junior, demonstrou amor e apoio ao atleta e ressaltou que o futebol deve ser um exemplo de convivência e valores. Além disso, os Merengues afirmaram que instruiu "seus serviços jurídicos a tomarem medidas legais contra qualquer pessoa que use expressões racistas contra nossos jogadores" - o que foi o caso ( clique aqui e saiba mais ).

ENTENDA O CASO

Na última quinta-feira, durante o programa de TV espanhol "El Chiringuito", o agente de jogadores Pedro Bravo usou um termo racista para se dirigir a Vini Jr. Na ocasião, ele fez o seguinte comentário:

"Você tem que respeitar o rival. Se quer dançar, que vá ao sambódromo no Brasil. Aqui o que você tem que fazer é respeitar os companheiros de profissão e deixar de fazer o macaquice".

A discussão era por causa das comemorações do brasileiro após marcar gols. O assunto estava em alta já que Koke, do Atlético de Madrid, afirmou que haveria confusão caso Vini dançasse ao marcar no clássico deste domingo.

O camisa 20 do Real Madrid já recebeu apoio de Pelé, Neymar, Lucas Paquetá, do técnico Xavi, do Barcelona, e de clubes brasileiros, por exemplo. Além disso, a hastag #BailaViniJr tomou as redes sociais.