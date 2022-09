Vinicius Jr é um dos destaques do Real Madrid nesta temporada - AFP

Vinicius Jr é um dos destaques do Real Madrid nesta temporadaAFP

Publicado 16/09/2022 17:23 | Atualizado 16/09/2022 17:39

Na tarde desta sexta-feira, o Real Madrid se pronunciou sobre os ataques racistas e xenofóbicos sofridos por Vini Jr. Em nota oficial, o clube demonstrou amor e apoio ao atleta e ressaltou que o futebol deve ser um exemplo de convivência e valores.

Além disso, o Real afirmou que instruiu "seus serviços jurídicos a tomarem medidas legais contra qualquer pessoa que use expressões racistas contra nossos jogadores" - o que foi o caso.

VEJA A NOTA DIVULGADA PELO REAL MADRID

O Real Madrid CF repudia todo o tipo de expressões e comportamentos racistas e xenófobos no campo do futebol, do desporto e da vida em geral, como os lamentáveis e infelizes comentários feitos nas últimas horas contra o nosso jogador Vinicius Junior.



O Real Madrid quer mostrar todo o seu amor e apoio a Vinicius Junior, um jogador que entende o futebol como uma atitude perante a vida baseada na alegria, respeito e desportivismo.



O futebol, que é o esporte mais global que existe, deve ser um exemplo de valores e convivência.



O clube instruiu seus serviços jurídicos a tomar medidas legais contra qualquer pessoa que use expressões racistas contra nossos jogadores.

ENTENDA O CASO

Na última quinta-feira, durante o programa de TV espanhol "El Chiringuito", o Presidente da Associação Espanhola de Agentes de Futebol, Pedro Bravo, usou um termo racista para se dirigir a Vini Jr. Na ocasião, ele fez o seguinte comentário:

"Você tem que respeitar o rival. Se quer dançar, que vá ao sambódromo no Brasil. Aqui o que você tem que fazer é respeitar os companheiros de profissão e deixar de fazer o macaquice", disse Pedro Bravo.

A discussão era por causa das comemorações do brasileiro após marcar gols. O assunto estava em alta já que Koke, do Atlético de Madrid, afirmou que haveria confusão caso Vini dançasse ao marcar no clássico deste domingo.

O camisa 20 do Real Madrid já recebeu apoio de Pelé, Neymar, Lucas Paquetá, do técnico Xavi, do Barcelona, e de clubes brasileiros, por exemplo. Além disso, a hastag #BailaViniJr tomou as redes sociais.