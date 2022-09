Fla-Flu do primeiro turno do Brasileirão 2022 foi vencido pelo Rubro-Negro - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Fla-Flu do primeiro turno do Brasileirão 2022 foi vencido pelo Rubro-NegroFoto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 16/09/2022 16:10

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a escala de árbitros para o clássico entre Flamengo e Fluminense, que acontece às 16h do domingo, no Maracanã. Assim, ficou definido que Raphael Claus (FIFA/SP) comandará este Fla-Flu, válido pela 27ª rodada do Brasileirão.

Curiosamente, foi ele quem apitou o clássico do primeiro turno. Na ocasião, o Fluminense saiu na frente com Germán Cano, mas Andreas Pereira e Gabi fizeram os gols que garantiram a vitória do Flamengo por 2 a 1.

Vale lembrar que Claus é um dos árbitros que está em alta no Brasil. Ele e Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO) estarão na Copa do Mundo do Qatar, que começa em novembro deste ano.

VEJA A FICHA TÉCNICA



Flamengo x Fluminense

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 18/09/2022, às 16h

Árbitro: Raphael Claus (FIFA/SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA/SP) e Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA/RJ)

Quarto árbitro: Rafael Martins de Sá (RJ)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA/SP)

Onde assistir: Globo e Premiere