Estádio Nilton Santos receberá clássico entre Botafogo e Fluminense neste domingo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 10/09/2022 18:40

Três times do Rio de Janeiro entram em campo neste domingo: Botafogo, Flamengo e Vasco. Por isso, abaixo, O Dia mostra os horários, os locais e onde assistir aos jogos.

BOTAFOGO

O Alvinegro é o primeiro carioca do dia a entrar em campo. O Botafogo mede forças contra o América-MG no estádio Nilton Santos, às 11h, em partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

VASCO



Posteriormente, é a vez do Cruz-Maltino jogar. O Vasco encara o Grêmio na Arena do Grêmio, às 16h, em partida válida pela 29ª rodada da Série B do Brasileirão. A partida terá transmissão da Globo, do Premiere e do SporTV.

FLAMENGO

Por fim, o Rubro-Negro fecha o dia de jogos dos times cariocas. O Flamengo enfrenta o Goiás na Serrinha, às 19h, em partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão do Premiere e do SporTV.