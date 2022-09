Dorival Júnior pode entrar para a história do Flamengo - AFP

Publicado 10/09/2022 14:20

O Flamengo divulgou os relacionados para a partida contra o Goiás, que acontece às 19h deste domingo, na Serrinha. As baixas na lista são Fabrício Bruno, Gabi e Pedro, que cumprirão suspensão automática nesta rodada.

Também vale lembrar que Bruno Henrique sofreu uma grave lesão no joelho, passou por cirurgia e só volta em 2023. Rodrigo Caio, por sua vez, avançou na recuperação , mas ainda não está pronto para ser relacionado.

Já as novidades são as presenças dos atacantes Petterson e Mateusão, da base rubro-negra. Os dois já haviam sido relacionados para o jogo da Libertadores e viajarão com o grupo para Goiânia.

VEJA OS RELACIONADOS DO FLAMENGO