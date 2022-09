Rodrigo Caio - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 09/09/2022 16:53

Rodrigo Caio deu mais um passo para voltar a jogar pelo Flamengo. Recuperado de lesão no joelho esquerdo, o zagueiro participou de parte do treino com o elenco rubro-negro no Ninho do Urubu, nesta sexta-feira, e avançou na programação para voltar aos gramados.



Ao longo das últimas semanas, Rodrigo vinha fazendo trabalhos de transição no campo, com bola e à parte. O departamento médico do Flamengo ainda trata o caso com cautela e só vai liberar o atleta quando ele estiver 100%.

Rodrigo Caio não entra em campo desde 10 de julho, quando sofreu lesão no menisco medial do joelho esquerdo, no duelo contra o Corinthians, pelo Brasileirão. Ele passou por tratamento conservador e não precisou passar por novo procedimento cirúrgico.



"Venho me sentindo bem. Começando a me integrar ao grupo, pouco a pouco. E o mais importante: me sentindo saudável. É o que eu sempre falo e procuro. Claro que a gente não gosta de ficar fora. A gente quer sempre estar jogando, mas tem que ter paciência e resiliência para encarar os percalços da vida. Mas estou evoluindo e me sentindo bem a cada dia. Logo a gente vai estar de volta", disse Rodrigo Caio à FlaTV, na última quarta-feira.

O meia Victor Hugo, recuperado de dores no adutor da coxa, foi outra novidade nas atividades desta sexta-feira. Ele foi reintegrado ao elenco e já treina normalmente. Outro desfalque contra o Vélez, o jovem Matheus França já havia retornado aos treinamentos na última quinta-feira e não preocupa para o fim de semana.



O treino desta sexta foi o penúltimo do Flamengo antes do duelo com o Goiás, pela 26ª rodada do Brasileirão. A equipe volta a treinar neste sábado no Ninho do Urubu, antes de embarcar para Goiânia. A partida será às 19h de domingo, na Serrinha.