Pedro terá nova chance na Seleção após quase dois anosReprodução de vídeo

Publicado 09/09/2022 12:16 | Atualizado 09/09/2022 12:33

Em grande momento pelo Flamengo, com direito a temporada mais goleadora na carreira com 24 gols, Pedro finalmente voltou a ganhar uma chance na Seleção. Com pouco mais de 15 minutos jogados pela equipe principal, no 1 a 0 sobre a Venezuela pelas Eliminatórias, em novembro 2020, o centroavante comemorou a nova oportunidade de ser convocado, o que o coloca muito próximo de ir para a Copa do Mundo do Catar.

Em uma mensagem nas redes sociais, com direito a vídeo em que veste a camisa da Seleção, Pedro agradeceu ao Flamengo e à torcida, e relembrou a evolução, mesmo nos momentos difíceis no clube (foi reserva por muito tempo).



"Aqui no Flamengo eu vivi todas as fases. Sem exceção. Em qualquer uma delas sempre procurei evoluir. Acredito que essa seja a palavra. Evolução. Resiliência, trabalho e fé. Nunca deixei de acreditar em mim e no meu trabalho. Isso me manteve firme. Agradeço a cada um que esteve comigo. Vocês fazem parte desse momento especial. Que seja apenas o começo. Obrigado, Flamengo e Nação. Sem vocês não seria possível. Sou grato por todo apoio que me deram. O tempo de Deus é perfeito! Obrigado, Jesus!", escreveu.



Evoluir é um dos processos mais bonitos que podemos ter em vida. Errar e acertar; cair e levantar; dúvidas e certezas. Os dois lados estão sempre como possibilidade de escolha.



Convocado, Pedro faz parte dos 26 nomes que participarão dos amistosos contra Gana e Tunísia, nos dias 23 e 27 de setembro, respectivamente.