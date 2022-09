Rodinei - Marcelo Cortes / Flamengo

RodineiMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 08/09/2022 19:13

Com a proximidade da Copa do Mundo, que acontece em novembro, os torcedores especulam possíveis nomes que poderão estar presentes na lista final do técnico Tite. Um debate que vem crescendo nas últimas semanas é uma oportunidade ao lateral-direito Rodinei, do Flamengo. Na web, muitos internautas levantaram o nome do jogador como uma opção para a posição.



Quem decidiu falar sobre o assunto foi Taynah Espinoza, da TNT Sports. No Twitter, a apresentadora colocou um 'freio' nos mais otimistas quanto a ida do jogador para a Seleção.

Com todo respeito ao Rodinei, pensar nele na Copa do Mundo é loucura. Desculpa ir contra essa maluquice, mas não rola, gente. É empolgação demais — Taynah Espinoza (@TaynahEspinoza) September 8, 2022 "Com todo respeito ao Rodinei, pensar nele na Copa do Mundo é loucura. Desculpa ir contra essa maluquice, mas não rola, gente. É empolgação demais", escreveu Taynah.

No jogo da última quarta-feira entre Vélez e Flamengo, pelo segundo jogo da semifinal da Libertadores, Rodinei foi muito exaltado pelas arquibancadas do Maracanã. Após uma bonita jogada no segundo tempo, quando o camisa 22 driblou um marcador do Vélez e sofreu uma dura falta, parte da torcida passou a cantar "Ão, ão, ão, Rodinei é Seleção".



Nesta sexta-feira, o técnico Tite realiza a última convocação antes da lista final para a Copa do Mundo. Em setembro, a Seleção fecha seus testes pré-Qatar contra Gana e Tunísia.