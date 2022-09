Diego Alves - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 08/09/2022 14:04

Rio - Diego Alves vive em 2022 um ano completamente diferente de seus últimos com a camisa do Flamengo. Diferentemente das temporadas anteriores, quando era titular absoluto, o goleiro tem sido opção no banco de reservas. Após a vitória do Rubro-Negro contra o Vélez, na última quarta-feira, no Maracanã, o goleiro elogiou Santos, atual titular da posição, e garantiu não estar incomodado com sua atual condição.

"Não existe infelicidade. Que infelicidade vai existir de fazer parte do maior time da América, de disputar a terceira final de Libertadores em quatro? Não tem tristeza. Verdade que eu tive uma lesão, a do púbis, que me incomodou por muito tempo. Agora estou completamente recuperado para ajudar o time, independente de jogar ou não. O Santos é titular merecidamente. Acredito que é o goleiro em melhor fase no Brasil neste momento. Foi uma contratação para o presente e para o futuro", afirmou Diego.

Com contrato apenas até o fim do ano, Diego Alves está perto de encerrar sua vitoriosa passagem pelo clube e espera encerra-la com o título da Libertadores, mesmo sem jogar.

"O meu contrato termina no fim do ano, e sou muito grato por tudo que aconteceu comigo no Flamengo. Engraçado que renovamos em novembro do ano passado e em janeiro já estavam dizendo que não íamos renovar mais. Engraçado isso. Nunca falei de renovação, mas me estranhou essa perseguição, esse "não vai renovar com Diego Ribas e Diego Alves"", disse o camisa 1.

"A gente sabe os caminhos que toma, tenho 37 anos, não sou nenhum garoto. Tenho contrato até dezembro e vou desfrutar o máximo possível. Já tive títulos jogando, em campo, e agora posso coroar com títulos em uma outra função. Me deixa feliz também. O clube precisa de renovação. O Santos é o melhor goleiro do Brasil hoje. Acertaram e muito na contratação dele", encerrou.