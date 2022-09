Dorival - Gilvan de Souza / Flamengo

DorivalGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 08/09/2022 19:30

Rio - Embora tenha deixado claro que deseja seguir outro rumo, o lateral-direito Rodinei continua atraindo interesse do Flamengo. De acordo com informações do ex-jogador e atual comentarista dos Canais Disney, Zinho, o técnico Dorival Júnior pediu a diretoria rubro-negra que intensifique as conversas para tentar renovar com o jogador.

Rodinei vive boa fase no Flamengo, sob o comando do treinador. No entanto, com contrato até o fim do ano, o jogador, de 30 anos, deseja mudar de ares. O River Plate, o Botafogo, o Grêmio e o Atlético-MG seriam clubes interessados em contratar o lateral-direito.

O jogador chegou ao Rubro-Negro em 2016 e viveu altos e baixos no clube. Em 2020 e 2021 chegou a ser emprestado ao Internacional. Desde a chegada de Dorival se tornou titular e peça fundamental no esquema tático do treinador.

Flamengo e Rodinei chegaram a discutir uma renovação no meio do ano. As partes estavam próximas de um acordo, porém, um vídeo em que o jogador aparecia em uma festa acabou gerando uma repercussão negativa na ocasião e o clube carioca desistiu de finalizar o novo contrato.