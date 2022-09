Pedro marcou seu 12º gol nesta edição da Libertadores - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 08/09/2022 14:57

Rio - Principal nome do Flamengo nesta temporada, Pedro atingiu uma marca história na Libertadores. Ao marcar contra o Vélez, na última quarta-feira (7), o camisa 21 chegou ao seu 12º gol nesta edição da Libertadores, e ultrapassou Zico e Gabigol na lista dos jogadores do clube carioca com mais gols marcados em apenas uma edição do torneio continental. Após a partida, o técnico Dorival Júnior parabenizou o jogador pelo feito.

"Bater uma marca tendo Zico e Gabriel, pode ter certeza que é um feito imensurável. Está de parabéns o Pedro. O que representa o Zico para o nosso clube, para o nosso país. Não tem um torcedor que não fale do Zico. Então parabéns para o Pedro", destacou Dorival.

Com 12 gols na competição, Pedro praticamente garantiu o prêmio de artilheiro desta edição da Libertadores. Além disso, o atacante briga com outros cinco jogadores (Arrascaeta, Vitor Roque, Raphael Veiga, Rony e Lucas Janson) pelo prêmio de melhor jogador do torneio.

A grande final da Copa Libertadores da América, entre Flamengo e Athletico-PR, está marcada para o dia 29 de outubro, às 17h (horário de Brasília) no Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador. O duelo pode marcar o terceiro título da competição para o Rubro-Negro carioca.