Pedro é o artilheiro da Libertadores com 12 gols - AFP

Publicado 08/09/2022 13:40

Em um grande momento na carreira, Pedro vive a expectativa de estar na convocação da Seleção nesta sexta-feira, última chance para sonhar com a Copa do Mundo. Se já encantava o técnico Tite há algum tempo, o centroavante do Flamengo tem nos números um forte aliado, assim como as atuações no campo. Com mais um gol marcado na vitória por 2 a 1 sobre o Vélez Sarsfield, no Maracanã, ele alcançou várias marcas relevantes.

Para começar, Pedro chegou ao seu ano mais artilheiro na carreira. Com 24 gols marcados em 51 partidas, superou os 23 de seu primeiro ano no Flamengo, quando ainda estava emprestado pela Fiorentina e jogou 54 vezes em 2020.



Além disso, o centroavante igualou uma marca de Pelé e do companheiro Bruno Henrique, que fizeram quatro gols numa mesma semifinal de Libertadores. Ele foi o quinto a conseguir o feito (ninguém fez cinco), segundo levantamento do perfil Misterchip, no Twitter.



Com 12 gols marcados nesta Libertadores - sendo nove somente no mata-mata - e restando apenas um jogo, Pedro já garantiu a artilharia desta edição. O número é impressionante, já que desde 2000, com Luizão no Corinthians, um jogador não marcava essa quantidade de gols.



De quebra, Pedro superou nada menos do que Zico e Gabigol como o maior artilheiro do Flamengo em uma mesma edição de Libertadores, chegando a 12 gols. Os ídolos rubro-negros fizeram 11: o Galinho em 1981 e o atacante em 2021.



"Bater uma marca de Zico e Gabriel é um feito imensurável. Eu cresci vendo meu pai falar do Zico. Não consegui vê-lo, mas sei da grandeza dele. Esse sonho não só meu, mas da minha família. Ídolo máximo do meu pai. E também o Gabriel, outro ídolo do Flamengo. Estou muito feliz em poder compartilhar isso com toda a equipe", celebrou Pedro.