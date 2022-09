Estádio George Capwell - Divulgação

Publicado 08/09/2022 14:39

Rio - O Flamengo já começou a se preparar para a final da Libertadores, no dia 29 de outubro, contra o Athletico-PR, em Guaiaquil. Enquanto a equipe vencia o Vélez Sarsfield por 2 a 1, na última quarta-feira, no Maracanã, o o supervisor do clube, Gabriel Skinner, embarcava para o Equador para fazer o planejamento da decisão. As informações são do site "GE".

A ida de Gabriel a Guaiaquil tem como objetivo vistoriar as instalações que serão utilizadas pelo Flamengo e realizar o planejamento, como o tempo de deslocamento na cidade. O local escolhido para os treinos foi o estádio George Capwell, do Emelec.

Na final de 2021, no Uruguai, o Flamengo não ficou satisfeito com a estrutura local, mas acredita que desta vez não terá problemas. No entanto, a tendência é que não haja vaga para toda delegação na viagem, já que as vagas nos hotéis da cidade estão escassas.