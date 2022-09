Camisa do Flamengo de Gabigol está em leilão até 12 de setembro - Divulgação

Publicado 08/09/2022 15:20 | Atualizado 08/09/2022 15:24

Gabigol doou uma camisa do Flamengo, assinada por ele, para um leilão beneficente na internet. O valor arrecadado será destinado para ajudar o Projeto Primeira Chance, ONG de São Gonçalo que apoia a educação de 63 crianças.

Já houve 14 lances de torcedores ou colecionadores pela peça, que atualmente está no valor de R$ 5.450 (começou em R$ 1.250 ). Quem vencer, também receberá uma dedicatória e um vídeo personalizado com mensagem do atacante.



O leilão, organizado pelo site da Play For a Cause, irá até as 20h do dia 12 de setembro. Os interessados devem acessar https://play.foracause.com.br/flamengo/ .