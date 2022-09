Santos fala sobre decisão da Libertadores contra o Athletico-PR - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 08/09/2022 12:31

Com a classificação sobre o Vélez, o Flamengo se garantiu na final da Libertadores pela terceira vez nos últimos quatro anos. O adversário será o Athletico-PR, equipe que vem enfrentando o clube carioca com frequência em duelos eliminatórios nos últimos anos. Para o goleiro Santos, a partida será ainda mais especial. Ele defendeu o Furacão por dez temporadas, sendo bicampeão da Sul-Americana pelo clube paranaense.

"É diferente. Sensação diferente em poder enfrentá-los. Já enfrentei o Athletico-PR em algumas vezes aqui pelo Flamengo no Brasileiro, na Copa do Brasil, mas agora é uma decisão. A gente sabe que é cada um defendendo o seu lado. Cada um com suas responsabilidades. Coube ao futebol pregar essa aí para nós. Vamos lutar até o final e ir em busca dessa taça", declarou Santos, no pós-jogo, ao portal "Coluna do Fla".

Desde sua chegada ao Flamengo, Santos tem um bom aproveitamento nos jogos contra o Athletico-PR. No total de três partidas entre as duas equipes, o Rubro-Negro venceu duas e empatou uma. Com isso, o goleiro segue invicto diante do ex-clube.