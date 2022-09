Dorival Júnior pode entrar para a história do Flamengo - AFP

Publicado 08/09/2022 09:12

O Flamengo chega à segunda final seguida de Libertadores invicto. Desta vez, se for campeão vencendo o Athletico-PR em Guayaquil, o Rubro-Negro, com 11 vitórias e 1 empate em 2022, terá a melhor campanha da história da competição sul-americana. Após vencer o Vélez Sarsfield por 2 a 1 no Maracanã, o técnico Dorival Júnior avisou que esse recorde será um objetivo, além, claro, do título.

"É importante ter essa possibilidade. Nós vamos trabalhar para que isso se confirme. A partida será complicada e difícil, assim como será para o Athletico. Fico feliz, o momento é importante para o clube. Mas nós temos que trabalhar para conquistar, que é o objetivo", avisou.



Na história da Libertadores, sete clubes já foram campeões invictos. Entretanto, a maioria deles foi nas décadas de 60 e 70, quando o campeão já entrava na fase final e jogava pouco. Assim, o Estudiantes, da Argentina, é o único invicto, levando o título de 1969 com quatro vitórias em quatro jogos.



Já o Flamengo, poderá ser campeão invicto em 13 jogos, uma marca ainda mais difícil de ser alcançada. Somente o Corinthians, em 2012, conseguiu o título desta maneira, mas com oito vitórias e seis empates.



Duelo entre treinadores

Dorival também falou sobre o confronto particular que terá com Felipão na final da Libertadores. Ele exaltou o treinador do Atheltico-PR, que já enfrentou outras quatro vezes nesta temporada (duas pelo Brasileirão e outras duas pelas quartas de final da Copa do Brasil).



"Felipão é uma referência para todos nós. Foi meu treinador. Tenho um carinho e respeito muito grande. Em qualquer país no mundo seria muito reconhecido. Ele é um dos mais vitoriosos, não só do país, como do mundo. Enfrentá-lo não é simples. Nós temos que nos preparar muito mais, bem melhor. Espero que façamos o melhor jogo do ano", completou.