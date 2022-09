Jéssica Dias, repórter da ESPN, tem o rosto beijado por torcedor - Reprodução

Publicado 08/09/2022 09:35

Depois de assediar a repórter Jéssica Dias, da ESPN, ao vivo, o torcedor do Flamengo teve a prisão decretada pelo juiz Antônio Aurélio, que fazia o plantão do Juizado do Torcedor e dos Grandes Eventos, no Maracanã. Marcelo Benevides Silva foi encaminhado no fim da noite para a 19ª DP (Tijuca) e responderá por importunação sexual.



O torcedor, que teve o nome confirmado pelo Tribunal de Justiça do do Rio, terá uma audiência nesta quinta-feira em uma unidade da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), que decidirá se manterá a prisão ou se ele responderá em liberdade.



Após o assédio - além do beijo, ele estava passando a mão nela - enquanto ocorria uma transmissão ao vivo do lado de fora do Maracanã, o Flamengo enviou dois advogados para dar suporte à repórter. Mais tarde, o clube também soltou uma nota, repudiando o ocorrido.



"O Clube de Regatas do Flamengo repudia o assédio cometido por um torcedor rubro-negro com a jornalista da ESPN Jéssica Dias durante reportagem antes da partida desta noite. É lamentável que atos repugnantes como este, que não representam a Nação Rubro-Negra, ainda aconteçam", publicou o perfil do Rubro-Negro nas redes sociais.



Outros clubes, como Vasco e Fluminense, também soltaram notas em apoio à repórter da ESPN, assim como veículos de imprensa. O canal de TV também se manifestou e avisou que além do suporte à profissional, também levará o caso até as últimas consequências.



"Nossa repórter Jéssica Dias foi hoje vítima de assédio na porta do Maracanã, onde trabalhava na cobertura de Flamengo x Velez. Atitudes como essa não cabem hoje no nosso planeta, seja em um jogo de futebol ou na casa de qualquer mulher. Nossa equipe que acompanhava a Jéssica conseguiu segurar o agressor e pediu à polícia que o encaminhasse para a delegacia do Maracanã.



Jéssica, como toda mulher deve fazer, registrou boletim de ocorrência. A ESPN e a Disney repudiam qualquer tipo de agressão contra as mulheres. A empresa vai dar todo apoio a nossa repórter e esperamos que o agressor seja punido com todo o rigor que a lei permite".